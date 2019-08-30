Верховная Рада Украины предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (№7203).
За соответствующий проект постановления о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутата из 393, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.
Против этого решения не проголосовал никто из депутатов, воздержался - один. В то же время, в частности, «Оппозиционная платформа - За жизнь» не дала ни одного голоса за этот проект постановления.
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