Под завалами жилого дома в Дрогобыче, который обрушился в ночь на 28 августа, могут находиться еще шесть человек.

Уточненную информацию сообщила сотрудник отдела коммуникации полиции во Львовской области Иванна Кутнив в эфире ObozTV. Ранее в ГосЧС предполагали, что под завалами могут оставаться еще пять жильцов.

«Сейчас в больницах уже находятся семеро пострадавших, из них трое детей. Также есть информация про двух погибших – это 62-летний мужчина и 43-летняя женщина. По предварительной информации, под завалами могут находится еще шесть человек», – рассказала Кутнив.

По ее словам, предварительная причина ЧП – «нарушение нормального функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства».

«Но окончательную причину будет установлено позже во время досудебного расследования», – подчеркнула представитель полиции.

Сейчас на месте взрыва в Дрогобыче работают правоохранители и спасатели.

«Наши усилия направлены на то, чтобы полностью разобрать завалы до уровня первого этажа и убедиться, что под ними нет людей», – сообщил начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев.

Туровцев добавил, что привлечены спасатели из смежных с Дрогобычем районов, а также приехали сотрудники ГосЧС из Львова и Киева, которые специализируются на поиске людей под завалами.

«Целый подъезд разрушен. Сейчас смежные квартиры полностью отселены, этим занимаются органы местной власти. Определен отель, где они будут проживать. Организовано место, где они будут питаться», – отметил он.

Напомним, ранее в ГосЧС сообщили, что в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно бытового газа, в результате которого был разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.

Позже в ГосЧС заявили, что взрыв газа считают маловероятной причиной разрушения жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области. Во «Львовгазе» также заявили, что природный газ не мог быть причиной взрыва.

По состоянию на 13:00, погибли 2 человека и 7 – госпитализированы (из них 5 детей).