Сегодня, 19 октября, в Дрогобыче неизвестный поджег машину кандидата на должность председателя Дрогобычской ОТГ, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

На оперативную линию 102 поступило сообщение от 47-летнего жителя города Дрогобыч, кандидата на пост главы Дрогобычской ОТГ, о том, что около девяти часов утра неизвестный мужчина поджег его автомобиль «Мерседес», который он оставил на улице Гринченко в Дрогобыче.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Дрогобычского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства, а также проводят мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления. Проводятся следственные действия, решается вопрос правовой квалификации события.