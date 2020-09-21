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По информации Львовской ОГА, всем семьям, которые нуждались в приобретении жилья и отселении из аварийного жилого дома №101/1 по ул. Михаила Грушевского в Дрогобыче, в полном объеме выплатили денежную помощь на покупку нового дома.  Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина

Напомним, 28 августа 2019 из-за обвала подъезда многоквартирного жилого дома в Дрогобыче без крова осталась 91 человек – 59 семей.

Общая площадь разрушенного жилья составляла 2,5 тыс. м2.

1 апреля 2020 Кабинет Министров выделил из резервного фонда государственного бюджета Львовской облгосадминистрации 40,7 млн грн – для приобретения жилья жителям, из расчета рыночной стоимости 16 тыс. грн за квадратный метр.

9 апреля председатель Львовской ОГА Максим Козицкий подписал распоряжение о распределении этих средств. Затем исполнительный комитет Дрогобычского городского совета начал процесс целевого и эффективного их использования. Жители имели возможность покупать жилье больше площади и доплачивать разницу за квадратные метры. Сумма доплат составила 1,4 млн грн.

Исполком Дрогобычского горсовета использовал 40,4 млн грн средств резервного фонда госбюджета. 305 тыс. грн остатка вернут в государственный бюджет Украины.

Закупка квартир или выделение средств семьям проводилась поэтапно. На сегодня все семьи получили компенсацию.
ForUm

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