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Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении мэру Дрогобыча Тарасу Кучме в избиении человека.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, речь идет об инциденте, который произошел 4 июня 2018 в помещении сессионного зала Дрогобычского городского совета во время совещания.

В тот день между городским головой и одним из присутствующих активистов возник спор, во время которой мэр нанес указанному лицу несколько ударов кулаками по телу, причинив незначительные травмы.

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Такие действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст.125 УК Украины - легкие

телесные повреждения.

В настоящее время ему объявили подозрение.
ForUm

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