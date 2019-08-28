Обвал подъезда жилого дома в Дрогобыче мог произойти из-за ошибки при строительстве в 60-годах прошлого века. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.



«Дом разрушен, причины еще выясняются, похоже на обвал (созданы проблемы с подпорными стенами, ошибки при строительстве еще в 60-х). На месте работают спасатели, проводятся мероприятия по отселению, после разборки завала будут соответствующие выводы причин трагедии», – написал он.

Напомним, ранее в ГосЧС сообщили, что в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно бытового газа, в результате которого был разрушен подъезд с первого по четвертый этаж.

Позже в ГосЧС заявили, что взрыв газа считают маловероятной причиной разрушения жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области. Во «Львовгазе» также заявили, что природный газ не мог быть причиной взрыва.

По состоянию на 13:00, погибли 2 человека и 7 – госпитализированы (из них 5 детей).

По данным спасателей, под завалами дома могут находиться еще 5 человек.