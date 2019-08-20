Новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов, нравится всем киевлянам и украинцам, исключая оппонентов Виталия Кличко, инициировавшего строительство этого туристического объекта. Об этом мэр Киева заявил в эфире одного из телеканалов, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Этот мост нравится каждому человеку, там побывавшему, но не нравится моим оппонентам. И «мост Кличко» уже стал элементом политической борьбы против меня, - заявил он. - Вот сейчас уже подбросили новую информацию - мухи там! Как могли завестись мухи в стекле? - Не знаю. Увидели насекомых с нижней части стекла и уж такая сенсация! Могу сказать одно – из мухи сделали слона».

Кличко в очередной раз опроверг информацию, что проект пешеходно-велосипедного моста якобы был украден и что на его строительстве были украдены средства.

Также мэр назвал ложью информацию, что ЮНЕСКО была против его строительства.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Он назвал это актом вандализма.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент.

Полиция начала расследование.

Мост открыли 26 мая, приурочив событие ко Дню Киева.