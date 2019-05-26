Вечером в субботу в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева, сообщил Информатор 25 мая.

Отмечается, что сперва на мост под звуки праздничного оркестра заехали несколько велосипедистов, а затем на него ступили мэр Киева Виталий Кличко со своим братом Владимиром.

«Далее на мост пустили всех желающих. Этих самых желающих было настолько много, что на мосту буквально яблоку негде было упасть. Люди огромными потоками хлынули на новый объект с двух сторон – с арки Дружбы народов и Владимирской горки. Чтобы подойти к двум смотровым площадкам и сделать такое желанное селфи, люди выстраивались в огромные очереди», – говорится в сообщении.

Напомним, строительство так называемого «моста Кличко» неоднократно дорожало и по последним данным достигло почти полмиллиарда гривен. В эту сумму входит сам мост, фонтан, инженерные сети, подпорные стены, укрепление склонов и благоустройство террритории.