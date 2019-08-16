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В Украинской Греко-Католической Церкви не могут претендовать на служение в Софии Киевской, поскольку это историческое здание ей не принадлежит.

Фото: sofiyskiy-sobor

Такое мнение выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда на своем канале в Телеграмм, комментируя слова главы УГКЦ Святослава Шевчука о том, что София Киевская «является материнским кафедральным храмом» УГКЦ. 

«Лидер униатов Святослав Шевчук продолжает удивлять степенью своей «приверженности» межрелигиозному согласию. Для этого согласия якобы нужно, чтобы его религиозную общину пустили совершать богослужения в Святой Софии Киевской, святыне Вселенского Православия. В качестве примера он приводит доступ христиан всех конфессий в Храм Гроба Господня в Иерусалиме», - написал он. 

При этом Легойда отметил, что сравнение с храмом в Иерусалиме идет не в пользу УГКЦ. 

«Только вот незадача: униатов, по нашей информации, отдельно служить в Храм Гроба Господня никто не пускает, только в тех в рамках, которые установлены для Римско-Католической Церкви. Так сказать, на условиях глубокой вторичности. Поэтому иностранный опыт как-то не очень в пользу униатов, за последние годы привыкших претендовать на то, что им не принадлежит», - считает спикер РПЦ.

Как сообщалось, глава УГКЦ Святослав Шевчук уверен, что УГКЦ – «Церковь Владимирова Крещения», потому считает древний киевский собор Софии Премудрости Божией своим кафедральным храмом. УГКЦ не против того, чтобы в этом храме служили и другие конфессии, но и отказываться от своих претензий на этот собор не намерена.
ForUm

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