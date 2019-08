Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ядерного реактора в Архангельской области, в Белом море, во время которого погибли пятеро работников «Росатома».

«У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российской ракеты «Skyfall» заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!» - написал он в Twitter.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!