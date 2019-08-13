Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ядерного реактора в Архангельской области, в Белом море, во время которого погибли пятеро работников «Росатома».

«У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российской ракеты «Skyfall» заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!» - написал он в Twitter.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.





Американская газета New York Times, со ссылкой на источник в американской разведке предположила, что взрыв на полигоне в Архангельской области мог произойти при испытании крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Издание обозначило ракету как SSC-X-9 Skyfall — такое кодовое название ей дали в НАТО.

10 августа в Архангельской области на военном полигоне произошел взрыв во время испытаний ракеты на морской платформе. Пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли. На сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона, однако Минобороны и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

Позже руководство Российского ядерного центра, который занимается разработкой ядерного вооружения, раскрыло подробности взрыва под Архангельском: трагедия произошла не на береговой части полигона, как утверждало ранее Минобороны, а в акватории Белого моря. Причиной гибели пятерых работников «Росатома» стал взрыв ядерного реактора.

1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что в России создали крылатую ракету с ядерной силовой установкой. По его словам, она «будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета», а также будет неуязвима для ПРО и ПВО.