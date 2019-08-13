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Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв ядерного реактора в Архангельской области, в Белом море, во время которого погибли пятеро работников «Росатома».  

«У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии. Взрыв российской ракеты «Skyfall» заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!» - написал он в Twitter.

 


 

 

Американская газета New York Times, со ссылкой на источник в американской разведке предположила, что взрыв на полигоне в Архангельской области мог произойти при испытании крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник». Издание обозначило ракету как SSC-X-9 Skyfall — такое кодовое название ей дали в НАТО.

10 августа в Архангельской области на военном полигоне произошел взрыв  во время испытаний ракеты на морской платформе. Пятеро сотрудников госкорпорации «Росатом» погибли. На сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о кратковременном повышении радиационного фона, однако Минобороны и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

Позже руководство Российского ядерного центра, который занимается разработкой ядерного вооружения, раскрыло подробности взрыва под Архангельском: трагедия произошла не на береговой части полигона, как утверждало ранее Минобороны, а в акватории Белого моря. Причиной гибели пятерых работников «Росатома» стал взрыв ядерного реактора.

1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил, что в России создали крылатую ракету с ядерной силовой установкой. По его словам, она «будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета», а также будет неуязвима для ПРО и ПВО.
ForUm

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