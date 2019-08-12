также в разделеОбщество
В День Независимости состоится Марш защитников Украины 14
Укрзализныця разработает новые модели пассажирских вагонов 9
После допроса в ГБР Порошенко пытались забросать яйцами 35
Укрзализныця намерена запустить поезд Киев-Берлин 31
В Черновцах пьяная пара занималась сексом прямо на улице 171
Журналисты: Дело «Роттердам+» - попытка главы НАБУ сохранить свою должность и прикрыть новую схему Коломойского 76
СБУ разоблачила преступную группировку, возглавляемую «ворами в законе» 35
Юрий Голик: Все дороги Украины должны быть идеальными 38
Зеленский поздравил мусульман с Курбаном-Байрамом 25
В ближайшие дни в Украине станет жарче 24
На Донбассе боевики уже дважды открыли огонь 25
В деле Межигорья объявлено подозрение восьми лицам 110
День Независимости: в Офисе президента обнародовали план мероприятий 60
Украинские военные отправились в Германию для участия в многонациональных учениях 20
Сегодня - пятая годовщина Иловайской операции 44
Укрзализныця заключила договоры на поставку дизельного топлива 101
На Луганщине полиция задержала экс-бойовика «ЛНР» 26
9 августа. Картина дня 26

Президент Украины Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за ситуации в регионе с незаконной добычей янтаря.

Разговор Зеленского с Куринским состоялся во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в рамках рабочей поездки главы государства в Житомирскую область, сообщает УНИАН.

«Здравствуйте, вы в этой схеме (незаконной добычи янтаря. – Ред.) мне пишут», - заявил президент, обращаясь к Куринскому. «Странно», - ответил Куринский. «Как странно? У меня есть статистика, что вы в этой схеме и все решается через вас», - отметил Зеленский. «Клевета», - заверил Куринский.

«Кем клевета? Вы ничего не знаете, что происходит у вас в целом в области?... А очень хотите работать? Вы не полезны государству», - добавил глава государства. «Вы сколько лет работаете? 5 лет. Это все при вас получается, понимаете? Вы должны это понять... Именно 5 лет разграбления... Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Можем так говорить? Вы можете сами уволиться? Или будете, как налоговики – из одной области бегать от нас в другую область. Можно договориться, что увольняетесь и все?», - спросил президент.

«Так... Когда?» - спросил Куринский.

«Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Так. Спасибо вам», - резюмировал президент.

Напомним, Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области. Также он анонсировал увольнение начальника Службы безопасности Украины в области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5694 грн.
6
Теги