Президент Украины Владимир Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за ситуации в регионе с незаконной добычей янтаря.

Разговор Зеленского с Куринским состоялся во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в рамках рабочей поездки главы государства в Житомирскую область, сообщает УНИАН.



«Здравствуйте, вы в этой схеме (незаконной добычи янтаря. – Ред.) мне пишут», - заявил президент, обращаясь к Куринскому. «Странно», - ответил Куринский. «Как странно? У меня есть статистика, что вы в этой схеме и все решается через вас», - отметил Зеленский. «Клевета», - заверил Куринский.

«Кем клевета? Вы ничего не знаете, что происходит у вас в целом в области?... А очень хотите работать? Вы не полезны государству», - добавил глава государства. «Вы сколько лет работаете? 5 лет. Это все при вас получается, понимаете? Вы должны это понять... Именно 5 лет разграбления... Если вы не нужны государству, можете пойти поискать другую работу? Можем так говорить? Вы можете сами уволиться? Или будете, как налоговики – из одной области бегать от нас в другую область. Можно договориться, что увольняетесь и все?», - спросил президент.

«Так... Когда?» - спросил Куринский.

«Когда надо? Надо 5 лет назад, я уже это понял. Поэтому надо, если можно, завтра. Можно? Так. Спасибо вам», - резюмировал президент.

Напомним, Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области. Также он анонсировал увольнение начальника Службы безопасности Украины в области.