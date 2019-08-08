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Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы сорвать следующее заседание. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Какой я мэр - жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, что «влетели» во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом. Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала «1+1». На который я, кстати, уже подал в суд. И не исключаю, что буду обращаться еще. Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы «озеленить» его. И сорвать следующее заседание. Они под надуманными предлогами обращаются к НАБУ и ГБР, а те, по закону, должны реагировать на обращения. И тратить время и силы на расследование «высосанных из пальца» дел. Но я буду делать то дело, которое доверили мне киевляне, и защищать их интересы. Если сдастся Киев, пойдет ползучее уничтожение самоуправления и децентрализации в стране», - отметил Кличко

Он также поблагодарил жителей Киева и всех украинцев за поддержку, которую они ему выражают.

«Друзья! Я благодарен всем за поддержку! Без преувеличения, тысячи людей - знакомых и незнакомых - позвонили, написали мне в течение последних недель. Все говорят не сдаваться и не сдавать Киев назначенным сверху управляющим, - подчеркнул Кличко. - Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого «электрического» кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут ли киевлян лишить самоуправления, лишить права избирать власть в своем городе».

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия. 

Заседание Кабинета Министров Украины, на котором должен быть рассмотрен вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА, на этой неделе снова не состоится.  

На прошлой неделе Кабмин также не собирался на заседание.

 
ForUm

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