Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что обязательно будет найден механизм, который заставит Россию нести ответственность за ее действия. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Одним из партнеров, который может способствовать достижению этой цели, Зеленский назвал Турцию.

«Мы вместе обязательно найдем путь, который заставит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля», - заявил он.

«Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону», - добавил президент.

Он сообщил, что угрозы милитаризации, которая проходит в оккупированном Крыму, нарушение прав человека на полуострове и преследование крымскотатарского народа были одними из ключевых тем в ходе переговоров с президентом Турции.

«Считаем, что безответственные и безнаказанные демарши России на международной арене должны наконец получить справедливый ответ. Потому что сегодня - это беда Украины, но уже завтра это может стать бедствием для всех стран региона», - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина вместе с международными партнерами продолжает делать все возможное и невозможное для возвращения мира на Донбасс дипломатическим путем, а события последних дней показали, кто на самом деле хочет завершения войны. В частности, 6 августа противник, вопреки так называемому хлебном перемирию, совершил обстрел, в результате которого погибли четверо украинских военных. В то же время украинская сторона придерживалась режима прекращения огня.

«Думаю, что после последних событий на востоке Украины ни у кого не осталось сомнений, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира», - отметил он.

Президент еще раз подчеркнул, что Украина высоко ценит отношения со своим стратегическим партнером - Турецкой Республикой и благодарна ей и президенту Эрдогану за неизменную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

«Спасибо, что всегда есть мужество называть вещи своими именами - в частности оккупацию Крыма со стороны России», - сказал глава государства.

Он также сообщил, что пригласил турецкую сторону принять участие в восстановлении инфраструктурных объектов на востоке Украины. «Ожидаем активное участие турецкой стороны в Международном форуме по восстановлению Донбасса, который мы планируем провести осенью в Мариуполе», - отметил Зеленский.

Эрдоган со своей стороны подтвердил, что Турция не признавала незаконной аннексии Крыма и не сделает этого. Он также отметил, что защита прав, интересов и сохранения национальной идентичности крымских татар, пребывание их на родине в Крыму будет оставаться приоритетом для его страны.

«Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт на Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Минский процесс и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты», - добавил президент Турции.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Также 7 августа он позвонил президенту РФ Путину по этому поводу.

В Берлине заявили, что не готовы сообщить дату возможной встречи лидеров стран «нормандского формата».

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал проведение встречи лидеров стран-участниц «нормандского формата».