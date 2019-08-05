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Центральная избирательная комиссия осуществила полномочия ОИК ОВО № 50 и провела повторный подсчет голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе комиссии.

4 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

«Во время заседания Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО № 50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на выполнение решений судов, вступивших в законную силу, о чем составила соответствующие протоколы», - говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа авиация МВД доставила членов Центральной избирательной комиссии к проблемному избирательному округу №50 в городе Покровск Донецкой области.

Ранее по факту невыполнения членами ОИК №50 решения суда по пересчету голосов полиция открыла уголовное производство.

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В Покровске в Донецкой области произошли столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. Люди требовали честного подсчета голосов, установили палатки, начали сносить шины.

Вечером 23 июля в Донецкую область прибыл вертолет Нацполиции со сводным отрядом спецподразделения ТОР для обеспечения общественного порядка и безопасности на окружном избирательном участке в Покровске.

В округе № 50 продолжалась борьба за мандат в Верховную Раду между двумя действующими мэрами – Русланом Требушкиным, городским головой Покровска, и Андреем Аксеновым - городским головой Доброполья, оба были внесены в базу «Миротворца» как «мэры-сепаратисты».

По результатам обработанных ЦИК 100% протоколов Требушкин получил 30,29% голосов избирателей, Аксенов - 29,97%.

После Требушкина, который выдвинут партией «Оппозиционный блок», и Аксенова-самовыдвиженца, на третьем месте кандидат от партии «Слуга народа», уроженка Донецка и киевский адвокат Татьяна Романцова, за которую проголосовали 21,23% избирателей.
ForUm

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