В Покровске Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГосЧС.
14 апреля в 16:00 в Главное управление поступила информация о взрыве неизвестного предмета ул. Томанова. На место происшествия выехали специалисты 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Было установлено, что при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета. В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу г.. Покровск.
Разрушений в результате детонации нет.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время