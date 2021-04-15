также в разделеПроисшествия
На Донбассе оккупанты 8 раз нарушили перемирие 7
За сутки на Донбассе один военный погиб, трое - ранены 9
В Украине – 14 553 новых случаев COVID-19 14
БПЛА оккупантов сбросил гранаты на позиции ВСУ, 1 военный погиб, еще 2 – ранены 85
За минувшие сутки оккупанты 17 раз нарушили перемирие, погиб 1 военный 51
На Херсонщине снова погибли краснокнижные птицы 9
Боевики убили еще одного военного на Донбассе 19
ООС: Боевики совершили 5 обстрелов, потерь нет 11
В Украине – 7856 новых случаев COVID-19 19
В армии зафиксировано еще два летальных случая из-за коронавируса 16
Названо имя погибшего военнослужащего на Донбассе 10 апреля 17
На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен 22
В ООС сообщили о новой атаке боевиков на Донбассе: ранен еще один военный 70
Смертельная ДТП в Харькове: Audi насмерть сбила полицейского 36
Боевики блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе 16
ООС: после семи обстрелов ранен украинский военный 27
Под Киевом перевернулась цистерна с жидким кислородом, движение ограничено 68
Оккупанты на Донбассе убили украинского военного 17

В Покровске Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГосЧС.

14 апреля в 16:00 в Главное управление поступила информация о взрыве неизвестного предмета ул. Томанова. На место происшествия выехали специалисты 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда. Было установлено, что при проведении населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошла одиночная детонация неизвестного предмета. В результате происшествия пострадал подросток, 2006 года рождения, который был госпитализирован в Центральную районную больницу г.. Покровск.

Разрушений в результате детонации нет.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Национальной полиции.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги