Авиация МВД доставила членов Центральной избирательной комиссии к проблемному избирательному округу №50 в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 3 августа.

«Чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД», – говорится в сообщении.

Кроме того, охранять документы будет полицейское спецподразделение.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – последний срок установления результатов выборов.

«Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно нетипичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижения членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровск. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов», – сказал он.

Накануне ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии одномандатного избирательно округа №50 по нетранспортировке в ЦИК протокола об итогах голосования с пометкой "Уточненный" и другой избирательной документации.

Окружная избирательная комиссия также не провела повторный подсчет голосов на трех избирательных участках этого округа во исполнение решений судов. В связи с этим полиция открыла уголовное дело по статье о невыполнении судебного решения.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 ОИК.