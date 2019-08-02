По факту невыполнения членами ОИК №50 решения суда по пересчету голосов возбуждено уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была провести повторный подсчет голосов на трех участках. Сейчас решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование.

«Бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК квалифицированы по ч.1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу)», - отметили в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 3 лет.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Донецкой области.

Как сообщал ForUm, ранее в Покровске в Донецкой области произошли столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. Люди требовали честного подсчета голосов, установили палатки, начали сносить шины.

Вечером 23 июля в Донецкую область прибыл вертолет Нацполиции со сводным отрядом спецподразделения ТОР для обеспечения общественного порядка и безопасности на окружном избирательном участке в Покровске.

В округе № 50 продолжалась борьба за мандат в Верховную Раду между двумя действующими мэрами – Русланом Требушкиным, городским головой Покровска, и Андреем Аксеновым - городским головой Доброполья, оба были внесены в базу «Миротворца» как «мэры-сепаратисты».

По результатам обработанных ЦИК 100% протоколов Требушкин получил 30,29% голосов избирателей, Аксенов - 29,97%.

После Требушкина, который выдвинут партией «Оппозиционный блок», и Аксенова-самовыдвиженца, на третьем месте кандидат от партии «Слуга народа», уроженка Донецка и киевский адвокат Татьяна Романцова, за которую проголосовали 21,23% избирателей.