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В ООН заявляют, что Северная Корея похитила около $2 миллиардов с помощью масштабных кибератак на банки и биржи криптовалюты. Об этом говорится в докладе ООН, сообщает Укринформ со ссылкой на CBS News.

«(Пхеньян) использовал киберпространство для осуществления все более сложных атак с целью похищения средств у финансовых учреждений и бирж криптовалют», - отмечается в отчете, в котором анализируются данные за период с февраля по июль.

В докладе ООН, составленном экспертной группой, говорится о том, что «киберсубьекты КНДР... собирают деньги на свои программы ОМУ (оружие массового уничтожения. - Ред.), общий объем поступлений сегодня оценивается в 2 млрд долларов».

Как отмечается, правительство Ким Чен Ына использует новые методы, чтобы зарабатывать твердую валюту на своей незаконной деятельности. Многие субъекты хозяйствования, которые действуют как подрядчики, «продолжали действовать за рубежом, в том числе под дипломатическим прикрытием, пытаясь передать обычное оружие и приобрести оборудование и технологии» в Северную Корею, считают авторы документа.

Причина атак хакеров на бирже криптовалют, объясняют эксперты, заключается в том, что они «позволяют КНДР получать доходы способами, которые труднее проследить и подвергать меньшему надзору и регулированию, чем традиционный банковский сектор».

Ранее сообщалось, что КНДР осуществила очередной запуск ракет - уже четвертый за последнее время, на фоне военных учений США и Южной Кореи.

По заявлению Объединенного комитета начальников штабов, две ракеты были выпущены ночью во вторник вблизи провинции Южная Хванхэ. Об их точном типе, дальности полета и максимальной высоте пока не сообщается.
ForUm

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