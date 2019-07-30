Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк удивлен, что о вызове на допрос он узнал из соцсетей, но не видит в этом проблемы и считает дело вымышленным и не имеющим перспективы. Об этом он написал у себя на странице в Фейсбук.

«Только что узнал, что ГПУ вызывает меня для проведения процессуальных действий: вручения подозрения и допроса. Удивлен, что о повестке я узнал из Фейсбук Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть в соответствии с нормами УПК. Мне откровенно грустно, что в стенах Генпрокуратуры пиар победил закон и здравый смысл», — написал он.

«Создается впечатление, что повестка была выписана ГПУ исключительно по требованию «грантовых зрадолюбов», — добавил он.

«Я публично заявлял и еще раз подчеркиваю: я не боюсь вручения подозрения. Более того, я лично призвал именно к законным процессуальным действиям. Вручение подозрения — это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали Сытник и Горбатюк. Это дело является вымышленным, юридически бесперспективным, последней попыткой старой власти вмешаться в судейскую независимость», — написал он.

Напомним, что сегодня Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос четверых судей Окружного админсуда Киева по делу о якобы давлении на министерства и ведомства. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Судьи Окружного админсуда Киева Павел Вовк, Евгений Аблов, Иван Шепитко и Игорь Погребниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий (вручения подозрения и допроса) на 2 августа 2019 года на 14.00», — написала Сарган в Facebook.

Отметим, что ранее руководство ГПУ отказалось подписывать подозрения судьям из-за того, что управление Сергея Горбатюка не смогло соответствующим образом подготовить доказательства. Почему в ГПУ изменили решение и было ли давление на прокуратуру, Сарган не уточнила.

Окружной суд известен решениями, которые неоднозначно воспринимаются некоторыми политиками. Например, именно Окружной админсуд Киева отменил национализацию Приватбанка и приостановил переименование Украинской православной церкви.

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает, что к обыскам в суде и обвинениям в его адрес не имеет отношения новый президент Владимир Зеленский. В то же время он видит в происходящем вокруг суда личную заинтересованность представителей старой правоохранительной системы и людей бывшего президента.