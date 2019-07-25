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В селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области между железнодорожными путями нашли тело подростка, сообщает пресс-служба областной полиции.

Соответствующее сообщение поступило правоохранителям от железнодорожного техника около 6:00 25 июля.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью в поезде «Рахов—Киев» возвращался домой с отдыха.

В настоящее время полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.
 
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