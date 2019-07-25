В селе Волосское Деражнянского района Хмельницкой области между железнодорожными путями нашли тело подростка, сообщает пресс-служба областной полиции.
Соответствующее сообщение поступило правоохранителям от железнодорожного техника около 6:00 25 июля.
Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 11-летний киевлянин, который этой ночью в поезде «Рахов—Киев» возвращался домой с отдыха.
В настоящее время полицейские продолжают работу на месте, опрашивают всех возможных свидетелей, чтобы установить обстоятельства смерти подростка.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время