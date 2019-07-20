Полиция начала уголовное производство из-за обстрела населенного пункта Красногоровка в Донецкой области, в результате которого погиб гражданский. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщили правоохранители, по факту смерти жителя Красногоровки в результате обстрела, который произошел в пятницу, 19 июля, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, а именно - террористический акт.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 июля российско-оккупационные войска из гранатомета СПГ-9 обстреляли населенный пункт Красногоровка. Обстрел велся с направления оккупированной Старомихайловки. В результате разрыва гранаты погиб 60-летний житель, который находился на огороде.