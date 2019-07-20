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За последние сутки в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз — с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия — артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

Боевики также обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали Широкино, Богдановка, Марьянка, Талаковка, Тарамчук, Гнутово, Новотроицкое, Березово, Красногоровка, Чермалык, Водяное, Авдеевка, Новогнатовка, Пищевик, Крымское, Южное, Новолуганское, Луганское и Счастье.

В результате обстрелов боевиков двое военнослужащих погибли и трое получили боевое травмирование.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе погиб 1 военный, еще 2 – ранены.
ForUm

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