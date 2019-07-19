За минувшие сутки, 18 июля, вооруженные формирования РФ и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды вблизи Песок - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
возле Троицкого - со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Каменки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
на окраине Водяного - со станкового противотанкового гранатомета;
два раза в районе населенного пункта Павлополь - из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Ломакино - из миномета калибра 82 мм;
возле Пищевика - из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны 1 раз на окраине Майорского - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время вражеских обстрелов – двое – получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям.
По данным разведки, 18 июля один оккупант уничтожен и двое – ранены.
С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил один обстрел позиций украинских защитников возле Широкино из стрелкового оружия.
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