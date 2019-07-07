АО Укрпочта выпустила новый конверт, посвященный заключенным в России и на оккупированных территориях украинцам.

Об этом Громадському радио рассказала автор картины, изображенной на конверте, Беата Куркуль.

На нем изображена картина Маленький кораблик, возвращайся домой. Ее художница создала в поддержку украинских моряков, захваченных Россией в районе Керченского пролива.

«Это была моя реакция на это событие, на волну негатива в моей ленте. Мне захотелось как-то конструктивно выразить свое отношение к событию. Эта работа очень понравилась одной из семей захваченных моряков — со мной связалась Евгения Эйдер. И это вылилось в большой проект. Сейчас есть выставка, где более 20 художников, взяв эту картину за основу, создали экспозицию из более 20 картин с этими тремя кораблями», — рассказала Куркуль.

Тираж конверта составляет 50 тысяч экземпляров. Погашение конверта специальным почтовым штемпелем произошло 7 июля в одном из отделений города Одесса.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.