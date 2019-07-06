В Ливии задержаны двое граждан России по подозрению в попытке повлиять на местные президентские выборы и в других африканских странах. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что россияне пытались организовать встречу с Саиф аль-Исламом Каддафи, одним из сыновей покойного диктатора Ливии Муаммара Каддафи.

У задержанных россиян изъяли ноутбуки и карты памяти. Файлы, которые на них обнаружили, указывают на то, что задержанные работали в компании - «фабрике троллей», специализирующейся на влиянии на выборы в нескольких африканских государствах, включая Ливию.

Россияне находятся под стражей с мая 2019 года.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что Кремль не получал официального уведомления от Ливии.