В Ливии задержаны двое граждан России по подозрению в попытке повлиять на местные президентские выборы и в других африканских странах. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что россияне пытались организовать встречу с Саиф аль-Исламом Каддафи, одним из сыновей покойного диктатора Ливии Муаммара Каддафи.
У задержанных россиян изъяли ноутбуки и карты памяти. Файлы, которые на них обнаружили, указывают на то, что задержанные работали в компании - «фабрике троллей», специализирующейся на влиянии на выборы в нескольких африканских государствах, включая Ливию.
Россияне находятся под стражей с мая 2019 года.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что Кремль не получал официального уведомления от Ливии.
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