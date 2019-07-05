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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что такое решение принято в соответствии с заявлениями канддатов об отказе баллотироваться в Верховную Раду.

Так в Киевской области отменена регистрация кандидатов по округу №92 - Гудзенко Виталия Михайловича и Гудзенко Виталия Александровича, по округу №93 - Василия Горбала и по округу №96 - Александра Таможного.

В Одесской области отменена регистрация кандидатов по округу №133 - Валерия Андрикевича, Дмитрия Анциферова, Виталия Баранского и Игоря Баранского.

Как сообщалось, ЦИК 3 июля отменила регистрацию экс-главы АП Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, которые накануне были зарегистрированы во исполнение решений Верховного суда.
ForUm

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