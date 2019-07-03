Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард временно сложила с себя свои полномочия в связи с тем, что она представила свою кандидатуру на пост главы Европейского центрального банка. Об этом сообщается в заявлении Лагард, обнародованном на сайте МВФ, передает 112 Украина.

«Для меня большая честь быть номинированной на пост президента Европейского центрального банка. В свете этого и по рекомендации Комитета по этике Исполнительного совета МВФ, я решила временно отказаться от своих обязанностей в качестве управляющего директора МВФ на период выдвижения кандидатов», - сказала Лагард.

Обязанности директора-распорядителя МВФ будут переданы первому заместителю Лагард Дэвиду Липтону.

Напомним, должность главы МВФ Лагард заняла в 2011 году, после того, как предыдущий руководитель организации Доминик Стросс-Кан ушел в отставку на фоне сексуального скандала.