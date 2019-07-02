Детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ в ходе проведения специальной операции на территории Киева задержали двух жителей столицы, которые рассылали через Интернет заведомо ложные сообщения об угрозе публичной безопасности на территории Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

У злоумышленников изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности.

По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн 440 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Проводятся следственные и розыскные действия с целью установления всех участников террористической деятельности и их причастности к аналогичным фактам, имевшим место в других регионах Украины.