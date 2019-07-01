также в разделеОбщество
«Истица» к SkyUp написала заявление об отказе от иска 7
Данилюк: РФ усиливает готовность к наступательным действиям в Украине 22
В Вышгороде мужчина устроил стрельбу во время съемок «Битвы экстрасенсов» 28
Украинским морякам начали предъявлять обвинения в окончательной редакции 40
Ведущий Прямого опроверг информацию об обысках на телеканале 20
Завершено расследование хищения почти 40 миллионов на Укрзализныце 35
НАБУ подозревает экс-губернатора Черниговщины Валерия Кулича в хищениях 41
Чиновник Миноборони организовал схему хищений на «Антонове» 28
Политзаключенный Гриб написал обращение к украинской власти 138
В Одессу слетаются самолеты стран НАТО 45
ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской 37
В Украину возвращается жара 181
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности 20
Большинство украинцев не уверены в завтрашнем дне 29
Кучма: РФ отвела войска от Станицы Луганской 1418
В Черное море вошел американский эсминец с ракетами Tomahawk на борту 45
Сегодня проходят первые местные выборы в 66 теробщинах 20
Оккупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской 192

Следственный комитет России просит суд заочно арестовать украинского политика Андрея Лозового по обвинению в нападении на лиц, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, который будет решать этот вопрос, пишет ТАСС.

«Следственные органы ходатайствуют перед судом о заключении под стражу обвиняемого Лозового А.С. заочно», - сказала представитель суда.

Он обвиняется по ч. 2 статьи 360 УК РФ.

Лозовой – член Радикальной партии Олега Ляшко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

47
Теги