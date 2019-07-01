Следственный комитет России просит суд заочно арестовать украинского политика Андрея Лозового по обвинению в нападении на лиц, которые пользуются международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, который будет решать этот вопрос, пишет ТАСС.

«Следственные органы ходатайствуют перед судом о заключении под стражу обвиняемого Лозового А.С. заочно», - сказала представитель суда.

Он обвиняется по ч. 2 статьи 360 УК РФ.

Лозовой – член Радикальной партии Олега Ляшко.