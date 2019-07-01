также в разделеОбщество
ОБСЕ подтвердила разведение сил в Станице Луганской 18
В Украину возвращается жара 178
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности 18
Большинство украинцев не уверены в завтрашнем дне 24
Кучма: РФ отвела войска от Станицы Луганской 1370
В Черное море вошел американский эсминец с ракетами Tomahawk на борту 44
Сегодня проходят первые местные выборы в 66 теробщинах 17
Оккупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской 165
СБУ передала освобожденного из плена Великого военной прокуратуре 50
В Украине изъяли крупнейшую в историю партию контрабандных сигарет 106
УГКЦ будет просить у Папы Римского о собственном патриархате 119
Полиция накрыла сеть «реабилитационных центров» и освободила из рабства 100 человек 84
К освобожденному из плена Великому ночью пришла СБУ, сейчас его отпустили 117
Боевики обстреляли жилые кварталы Золотого-4 14
Пленным морякам в РФ предъявили обвинение в окончательной редакции 248
У Медведчука обвинили «Радио Свобода» в попытке очернить освобождение украинцев 70
СБУ: Освобожденный из плена Великий был объявлен в розыск за дезертирство 93
Четверо освобожденных из плена боевиков украинцев прибыли в Киев 127

Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко побывал в полевом лагере участников международных учений «Си Бриз-2019», сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Вместе с представителями штаба ВМС ВС Украины и командованием подразделений, которые примут участие в учениях, командующий ознакомился с бытовыми условиями морских пехотинцев, организацией внутренней службы, проверил готовность материально-технической базы.

Командующий осмотрел полевой лагерь, отдал необходимые распоряжения по подготовке техники, штатного вооружения и тылового обеспечения морских пехотинцев.

Между тем в Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжения и первых участников международных учений.

Четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами с Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант.

«Си Бриз» - это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997-м. Кроме Украины, их организатором выступает и США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1692 грн.
28
Теги