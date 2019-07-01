Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко побывал в полевом лагере участников международных учений «Си Бриз-2019», сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Вместе с представителями штаба ВМС ВС Украины и командованием подразделений, которые примут участие в учениях, командующий ознакомился с бытовыми условиями морских пехотинцев, организацией внутренней службы, проверил готовность материально-технической базы.

Командующий осмотрел полевой лагерь, отдал необходимые распоряжения по подготовке техники, штатного вооружения и тылового обеспечения морских пехотинцев.

Между тем в Одессу продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО, доставляющие сюда личный состав, технику и необходимое оборудование. Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжения и первых участников международных учений.

Четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas Королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами с Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант.

«Си Бриз» - это ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997-м. Кроме Украины, их организатором выступает и США.