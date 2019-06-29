Полицейские Донетчины разоблачили сеть фальшивых «реабилитационных центров» и освободили из трудового рабства около 100 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и следственного управления полиции Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали факты трудовой эксплуатации граждан в «реабилитационных центрах», созданных под вывеской всеукраинской благотворительной организации. Доказательства собирали несколько месяцев.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников сети во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей. Из «трудовых лагерей» освобождены около 100 человек. После этого медики проверят состояние их здоровья.

Злоумышленники набирали «трудовые бригады» по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников.

У «пациентов» - мужчин и женщин - отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. «Реабилитация» заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке, земельных работах, тому подобное. К тем, кто отказывался, применяли меры физического воздействия. Условия проживания и питания были минимальными. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за изнурительную работу «пленные» не получали, все средства шли к «благотворительной» организации и оказывались на личном счете ее руководителя. С одного «реабилитационного центра» он получал до 4 тысяч гривен в день.

Сейчас продолжаются обыски. По факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины «Торговля людьми». Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.