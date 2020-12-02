Согласно оценкам Организации Объединенных наций, более 40 млн человек в мире сегодня являются жертвами современного рабства.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с Международным днем борьбы за отмену рабства, передает Укринформ.

«Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры. Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства. Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации», - сказал он.

Согласно опубликованному накануне докладу ООН, женщины составляют 99% от всех жертв принудительной сексуальной эксплуатации, 84% - принудительных браков и 58% - принудительного труда. Во время пандемии выросли принудительные и детские браки и состоялась эксплуатации условий труда во всем мире. В 136 странах детские и принудительные браки до сих пор не считаются уголовным преступлением.

Гутерриш призвал всех членов ООН приложить еще больше усилий, чтобы «положить конец этим отвратительным практикам»