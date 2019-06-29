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Сегодня, 27 июня, в 04.35 вооруженные формирования РФ с направления Золотое-5 обстреляли населенный пункт Золотое-4 со станкового противотанкового гранатомета, сообщает пресс-центр штаба ООС.

По факту обстрела населенного пункта Золотое-4 мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома. Кроме того, на автомобильной дороге, рядом со зданием, военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению.
ForUm

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