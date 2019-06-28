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Президент Владимир Зеленский подписал Указ «О присвоении звания Герой Украины» трем ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно документу № 468/2019, старший инженер-механик реакторного цеха ГП «Чернобыльская АЭС» в 1983-1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976-2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года.

Все трое, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыве на ЧАЭС.

Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв.
ForUm

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