Украинский политзаключенный Сергей Литвинов, осужденный в России по сфабрикованным обвинениям, 5 месяцев отбывает наказание в Украине, сообщает Громадське.

Как сказал политзаключенный, он отбывает здесь наказание с 1 марта 2019. Эту же информацию подтвердило руководство Диканевской колонии №12.

Статья, по которой он отбывает наказание и сама, по которой его осудили в России - разбой.

В России он провел в тюрьме 5 лет. Руководство Диканевской колонии подтвердило, что ему осталось еще 3,5 года отсидеть здесь.

На вопрос, как он попал в Украину, Литвинов ответил: «Я сам не понимаю, что здесь делаю, меня депортировали на родину из Магадана. В Магадане в суде мне сказали, что Украина согласилась, чтобы я отбывал срок дома, но Украина не могла такого сказать. Привезли меня в Старобельск в СИЗО, заседание Беловодский суд (районный суд в луганской области. - Ред.) проводил без меня, и суд уже меня отправил сюда в исправительную колонию ».

Он добавил, что написал письмо с просьбой о помиловании президенту Украины Владимиру Зеленскому. Руководство колонии подтвердило, что документы на помилование 27 июня направили в Киев.

Уроженец села Камышное Луганской области Сергея Литвинова задержали летом 2014 года в Ростове-на-Дону, когда он там лечился - у него было воспаление челюсти, а больница в Станице тогда была захвачена боевиками «ЛНР».

Россияне его обвинили в том, что он в составе украинского батальона «Днепр-1» «убивал мирных жителей в селах Луганщины».

Ему грозило 25 лет тюрьмы. Но адвокат Виктор Паршутикин смог добиться изменения статьи на «разбой», доказав, что жертв с такими фамилиями, которые были в материалах дела и которых якобы убил Литвинов, не существовало в принципе. Так же как и батальон «Днепр-1» никогда не воевал в Луганской области.

В итоге суд Ростова признал его виновным в том, что он якобы украл для нужд батальона два автомобиля. На суде же был подставной потерпевший, чьи автомобили якобы пропали.

«Я никогда не видел этого человека, и никогда ничего не крал, я простой колхозник», - говорит Литвинов.

Также адвокат Паршуткин доказал, что Литвинова пытали на допросах и при задержании.

«Меня подвязывали на дерево, пускали по мне ток, стреляли между ног, я терял сознание, они себя называли людьми Захарченко», - рассказал он.

Но суд Ростова признал Литвинова виновным в разбое и приговорил к 8,6 годам заключения. В 2016 его этапом переправили в колонию Магадана.

«Мне писали письма Климкин (министр иностранных дел. - Ред.), Чернышев (министр по вопросам временно оккупированных территорий. - Ред.), дети из Украины писали. А здесь вы ко мне первые приехали, и еще мой адвокат приезжает», – говорит Литвинов.

В июне 2016-го Литвинов даже передал через адвоката заявление с требованием от России официальных извинений за незаконное уголовное преследование. И генпрокуратура РФ извинилась перед осужденным украинцем.

Литвинов звонит из колонии раз в неделю родным. Они не в состоянии из-за финансовых затруднений приезжать к нему с передачами.

«Мне нужна и еда, и одежда, и обувь, и сигареты, средства гигиены, белье, вы же передадите это туда в Киев?» – сказал он.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов, который отвечает за экстрадицию подтвердил, что ему известно об этой ситуации: «В этой ситуации я, к сожалению, не могу давать комментарий по телефону, это может официально через запрос прокомментировать только министерство».