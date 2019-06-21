Венецианская комиссия при Совете Европы признала неконституционным решение Конституционного суда Молдовы об отстранении президента Игоря Додона в разгар политического кризиса в стране. Такое решение эксперты комиссии приняли в пятницу, 21 июня, сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Так, эксперты комиссии решили, что «есть веские основания сделать вывод о том, что решение Конституционного суда о временном отстранении президента от должности и назначении премьер-министра временным президентом не основывалось на Конституции Молдавии».

Ранее Конституционный суд страны признал неконституционным избрание нового руководства в парламенте и голосование за новое правительство. Также суд отстранил президента страны Игоря Додона.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября, но Додон отменил эти указы.