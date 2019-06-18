Украинские военные корабли не будут повторять попытки пересечь Керченский пролив. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью Донбасс.Реалии.

«Через Керченский пролив у нас каждый день проходят судна, как украинские, так и другие. Повторять военные попытки, как оно было (в 2018 году — ред.), мы не собираемся. Но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий», - заявил он.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.