о Львовской области 14 человек попали в больницу после питания в ресторане Озон в городе Каменка-Бугская. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

«16 июня в 14:00 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Каменка-Бугской центральной районной больницы пациентов, которые питались в ресторане Озон (г. Каменка-Бугская, ул. независимости, 16), вечером 14.06.2019 года», - говорится в сообщении.

Всего за помощью обратились 5 человек, среди которых 1 ребенок. Все они госпитализированы.

Кроме того, 16 июня за медицинской помощью в медучреждения м. Львова обратились 9 человек.

По состоянию на 7:00 17 июня в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок.

«Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести», - уточнили в департаменте.