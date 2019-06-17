также в разделеПроисшествия
На Донбассе с начала суток зафиксированы 10 обстрелов
В Одесской области сотни человек ищут пропавшую 11-летнюю девочку 11
Под Николаевом горела свалка 13
На Донбассе за сутки 30 обстрелов, ранены двое украинских военных 20
ДТП с четырьмя погибшими произошло в Винницкой области 108
ОБСЕ: Боевики обстреляли школу в оккупированной Михайловке 65
Боевики 21 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен 34
Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня 22
Взрыв произошел в Одесской области 30
Боевики на Донбассе обстреляли силы ООС с помощью артиллерии 28
Экс-кандидата в президенты облили нечистотами 123
На Черниговщине сторонник кандидата в депутаты напал на журналистов 42
Неизвестные разгромили офис партии в Кривом Роге 83
В результате обстрела Марьинки пострадали 4 человека, в том числе ребенок 37
Гриценко заявил об избиении однопартийца. ГБР начало расследование 27
В Одессе нашли партию растворенного в краске кокаина 99
За сутки на Донбассе ранен военный, еще один – получил боевую травму 20
На шахте в Покровске погибли два горняка 41

о Львовской области 14 человек попали в больницу после питания в ресторане Озон в городе Каменка-Бугская. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

«16 июня в 14:00 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Каменка-Бугской центральной районной больницы пациентов, которые питались в ресторане Озон (г. Каменка-Бугская, ул. независимости, 16), вечером 14.06.2019 года», - говорится в сообщении.

Всего за помощью обратились 5 человек, среди которых 1 ребенок. Все они госпитализированы.

Кроме того, 16 июня за медицинской помощью в медучреждения м. Львова обратились 9 человек.

По состоянию на 7:00 17 июня в стационаре находится 14 человек, в том числе и один ребенок.

«Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести», - уточнили в департаменте.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
10
Теги