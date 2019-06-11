Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что молдавский олигарх Владимир Плахотнюк якобы предлагал местной пророссийской Партии социалистов создать коалицию и вместе «урегулировать» приднестровский конфликт через федерализацию страны, сообщает «Коммерсант».

Плахотнюк утверждает, что Козак сам предлагал ему решить конфликт с ПМР через федерализацию. Однако постпред Путина говорит, что 3 июня после встречи с представителями Демпартии олигарх, ее лидер, в конверте передал предложения об условиях создания коалиции с социалистами.

«Ознакомившись с содержимым конверта, мы с удивлением увидели предложения откровенно антироссийской Демпартии о радикальном изменении внешнеполитического курса Молдовы с переориентацией на Россию и об урегулировании приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы», - заявил Козак.

Напомним, с 8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

8 июня на экстренном заседании парламента депутаты избрали правительство страны, назначив премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (PAS, входит в блок Acum) Майю Санду.

В этот же день Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаной спикером, а Майи Санду – премьер-министром.

9 июня Конституционный суд решил передать полномочия президента страны исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу по причине невыполнения главой государства Додоном требования назначить досрочные парламентские выборы.

Филип своим первым указом в качестве и.о. президента распустил парламент. Он также подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове 6 сентября.

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