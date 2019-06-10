Генеральный директор медиахолдинга «1+1 медиа» Александр Ткаченко не планирует покидать свой пост, несмотря на участие в выборах в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа».

«С «плюсов» до завершения избирательной кампании никуда не иду, редакционная политика и менеджмент у нас давно разделены», - заявил он в Facebook.

Ткаченко рассказал, что его интересуют местное самоуправление и гуманитарная политика.

При этом идти в политику больше, чем на один срок, Ткаченко не собирается.