Полиция проверит все факты недостойного поведения сотрудников вне службы, заявил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время внепланового совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений.

Во время совещания речь шла о состоянии дисциплины и законности в органах и подразделениях ведомства.

Князев отметил, что трагедия в Киевской области с пятилетним Кириллом Тлявовым поразила все полицейское общество.

«Мы обнаружили в области системные проблемы в блоке превенции, и несколько недель назад было принято решение об изменении всего руководящего состава этих подразделений. За два года службы в должности председателя было мало областей, в отличие от Киевской, куда я приезжал и увольнял всю вертикаль блока общественной безопасности», - сообщил глава Нацполиции.

Поэтому 22 мая на совещании в областном главке было изменен весь личный состав руководителей блока превенции Киевщины - от заместителя начальника полиции области до начальника отдела и отделения именно в Переяслав-Хмельницком подразделении.

Князев добавил, что на все руководящие должности были назначены в основном молодые сотрудники, которые показали положительные результаты в работе.

«Несмотря на такие кардинальные изменения, мы не успели главного – предотвратить смерть ребенка. Предварительным докладами служебного расследования в Переяслав-Хмельницком установлено, что один из задержанных полицейских системно нарушал общественные нормы поведения. Местные жители имели к нему много претензий человеческого характера. Но реакции со стороны руководителей подразделения не было», - отметил председатель Нацполиции.

Князев поставил задачу всем соответствующим подразделениям немедленно провести проверку всех заявлений и жалоб граждан по позорному или ненадлежащему поведения полицейских вне службы.

«На контроль взять не только несение службы личным составом, но и поведение вне службы. Наша реакция должна быть жесткой на такие события. На недостойное поведение, правонарушения в быту - мгновенная ваша реакция», - отметил Князев.

«Акцентирую на немедленной реакции – каждое обращение граждан относительно недостойного поведения полицейских в быту рассматривать как чрезвычайное происшествие. Отчет перед обществом - залог вашего нахождения на службе», - добавил он.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенкамог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.