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Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность. Об этом заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, сообщает «Обозреватель».

Криклий напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить.

«Понимая общественный резонанс, я так полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому они решили в принципе закрывать деятельность автошколы», – отметил он.

Чиновник также обратил внимание, что его ведомство лишено функции проверки автошкол и может их проинспектировать только в случае каких-либо происшествий.

«В школе, где училась Зайцева, факты нарушений обнаружило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий. Они проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели», – рассказал Криклий.

Напомним, по данным полиции, среди нарушений в автошколе были зафиксированы нарушения ведения документации, вместо четырех учебных классов в автошколе был всего один, незаконно переоборудован транспорт. Также было доказано отсутствие Зайцевой на занятиях. По результатам проверки деятельность учебного заведения была приостановлена.

26 февраля суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица подал апелляционную жалобуна приговор своего подзащитному.

Зайцева также обжаловала приговор
ForUm

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