Завтра, 4 апреля, на комиссии Главного сервисного центра МВД будет решаться вопрос о лишении лицензии учебного заведения, где получала права осужденная по делу о смертельном ДТП с шестью жертвами в Харькове Алена Зайцева.

Об этом заявили журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех и его заместитель Сергей Чиж, сообщает МГ «Объектив».

По данным полиции, среди нарушений в автошколе были зафиксированы нарушения ведения документации, вместо четырех учебных классов в автошколе был всего один, незаконно переоборудован транспорт. Также было доказано отсутствие Зайцевой на занятиях. По результатам проверки деятельность учебного заведения была приостановлена.

Напомним, 26 февраля суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица подал апелляционную жалобу на приговор своего подзащитному.

Зайцева также обжаловала приговор.