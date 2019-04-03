также в разделеОбщество
3 апреля. Картина дня 13
Полторак: Корабли НАТО на постоянной основе будут заходить в порты Украины 43
Кабмин принял Концепцию развития горных территорий Карпат 12
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе новейшее российское вооружение 154
В РФ предложили Украине провести переговоры по возобновлению авиасообщения 76
Директор дома-интерната в Житомире сдавал воспитанников «в рабство» дочери и зятю 23
Из-за нехватки врачей украинцы массово не могут подписать декларации 17
На Прикарпатье задержали на взятке полицейского 12
ФСБ завела дело на «главу» Евпатории 19
На интернетизацию украинских школ направили миллиард 12
Будут судить депутата, морившего голодом собственного сына 18
Глава Немецкого футбольного союза подал в отставку из-за подарка Суркиса 27
Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав 140
Журналистка угрожала выложить «любовную переписку Ляшко», но передумала 90
НАБУ проводит обыски в Нацагентстве по розыску активов 30
Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с Россией 123
В Украине понемногу теплеет 35
Суд начал заново рассматривать дело патрульного Олейника 25

Завтра, 4 апреля, на комиссии Главного сервисного центра МВД будет решаться вопрос о лишении лицензии учебного заведения, где получала права осужденная по делу о смертельном ДТП с шестью жертвами в Харькове Алена Зайцева.

Об этом заявили журналистам начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех и его заместитель Сергей Чиж, сообщает МГ «Объектив».

По данным полиции, среди нарушений в автошколе были зафиксированы нарушения ведения документации, вместо четырех учебных классов в автошколе был всего один, незаконно переоборудован транспорт. Также было доказано отсутствие Зайцевой на занятиях. По результатам проверки деятельность учебного заведения была приостановлена.

Напомним, 26 февраля суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком по 10 лет каждому.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица подал апелляционную жалобу на приговор своего подзащитному.

Зайцева также обжаловала приговор
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2263 грн.
22
Теги