также в разделеРелигия
На Волыни общину захваченного храма УПЦ выселяют из дома священника 6
Епископ УПЦ Пимен: Верующих делают изгоями, хоть они – граждане и патриоты Украины 5
В РПЦ сравнили разногласия между Филаретом и Епифанием с «Игрой престолов» 8
На Волыни появился новый временный храм в честь апостола Иоанна Богослова 6
В УПЦ КП увидели в высказываниях Юраша о созыве Синода ПЦУ вмешательство государства в дела Церкви 23
Ко Дню защиты детей на Закарпатье пройдут творческие фестивали 8
Раскол в ПЦУ: Епифаний отменил документы УПЦ КП и вернул себе храм на Соломенке 28
В Свердловске появился второй кафедральный собор УПЦ 13
Сергей Бубка помолился в Святогорской лавре 15
Епископ Сербской Церкви: Украина – на первом месте по количеству нарушений прав верующих в ЕС 104
На Буковине сторонники ПЦУ анонсировали молебен у стен Черновицкой ОГА за переход парафий в новую Церковь 13
Священники УПЦ в Польше помолились в юбилейном паломничестве на святую гору Грабарку 11
В Троицком соборе Сум провели благотворительный концерт ко дню семьи 6
СМИ – о расколе в новой Церкви: Филарет пытался захватить храм ПЦУ в Киеве 24
РПЦ: проект по уничтожению канонической УПЦ обратился в прах и пепел 9
В УПЦ проводят акцию ко Всемирному дню донора «Капля сильной крови» 9
Управделами УПЦ рассказал, чем украинский церковный вопрос похож на события 27-летней давности 12
Отдел внешних церковных связей УПЦ опубликовал новые данные о нарушении прав верующих 12

Сегодня, 30 мая, в Киеве состоялся Национальный молитвенный завтрак.

Фото: ИРС

VIII Национальный молитвенный завтрак посвящен теме семьи и детей. Парламентарии, члены правительства, представители местной власти, общественные и религиозные деятели молились за укрепление отношений в семьях, за лучшую судьбу для каждого ребенка. Об этом сообщается на странице Института религиозной свободы в фейсбук.

Традиционно мероприятие объединяет представителей религиозных конфессий и организаций, власти, а также общественных деятелей.

В мероприятии приняли участие Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый Президент Украины Леонид Кравчук, экс-глава УПЦ КП Филарет, народные депутаты Украины, члены правительства, депутаты парламентов стран Евросоюза и США, представители дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.

В этом году молитвенный завтрак был посвящен году семьи и проходил под лозунгом «Бог, Родина, Украина!». По словам организаторов, Национальный молитвенный завтрак-2019 собрал рекордное число участников.

От Украинской Православной Церкви участие в молитвенном завтраке принял викарий Киевской Митрополии, епископ Барышевский Виктор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги