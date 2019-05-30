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Польша ожидает от России разъяснений и устранения информационных досок, установленных у места катастрофы польского правительственного самолета в Смоленске.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

В МИД Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева, и государственный секретарь Мартин Пшидач донес ему позицию польского государства.

Он отметил, что содержание изложенного на досках и сама их установка не были согласованы с польской стороной.

«Польский МИД рассчитывает в этом вопросе на разъяснения со стороны России и устранение этих досок и немедленное внедрение в жизнь польско-российских договоренностей, касающихся изготовления памятника жертвам на месте катастрофы», - заявили в ведомстве.

Информационные доски о Смоленской катастрофе появились в Смоленске 27 мая. Они представляют российскую версию событий и размещены на территории российского «Фонда содействия примирению народов, участвующих в военных конфликтах».

Как известно, в середине апреля 2018 года подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет о Смоленской катастрофе, в котором говорится, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей.

В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией.
ForUm

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