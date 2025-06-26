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Спорт

Роналду продовжив контракт із Аль-Нассром і залишиться у клубі до свого 42-річчя

Роналду продовжив контракт із Аль-Нассром і залишиться у клубі до свого 42-річчя

Футболіст збірної Португалії Криштіану Роналду підписав новий дворічний контракт із саудівським "Аль-Нассром", що означає, що він залишиться у клубі до свого 42-річчя – до 2027 року.

Про це повідомив футболіст та клуб у соціальних мережах.

— Починається новий розділ. Та ж пристрасть, та ж мрія. Творімо історію разом, – написав 40-річний Роналду у соціальних мережах, опублікувавши фото з підписання нового контракту.

Лише місяць тому Криштіану писав у соціальних мережах, що “розділ завершено”. Це спричинило чутки про те, що він готовий змінити клуб.

Як пишуть ЗМІ, рішення Роналду залишитися принаймні до 2027 року, безсумнівно, буде дуже прибутковим, але, ймовірно, виключає будь-яку майбутню перспективу повернення Роналду до гри у європейському клубі. 

Португалець приєднався до команди з Ріяда в грудні 2022 року після того, як залишив "Манчестер Юнайтед" і став вільним агентом.

В "Аль-Нассрі" він став найбільш високооплачуваним гравцем в історії футболу з річною зарплатою в 177 млн фунтів стерлінгів.

Минулого сезону Роналду забив 35 голів у 41 матчі в усіх турнірах і став найкращим бомбардиром футбольної ліги Саудівської Аравії другий сезон поспіль.

Загалом він забив 99 голів у 111 матчах за "Аль-Насср". Всього за кар’єру за клуби та збірну Португалії він відзначився 938 разів.

ForUA.com нагадує, на початку червня Роналду зі збірною Португалії став переможцем Ліги націй УЄФА. У фіналі "селесао" обіграли збірну Іспанії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини спортуфутболістКриштіану Роналду
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