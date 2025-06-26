Були в неволі понад три роки: звільнено частину оборонців Маріуполя та ЧАЕС

Україна та росія здійснили черговий раунд обміну військовополоненими за домовленостями у Стамбулі. Додому повернули бійців віком до 25 років, а також оборонців, що зазнали поранень та мають проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими розповіли, що на батьківщину повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Українська влада не назвала кількості звільнених захисників.

Більшість звільнених утримували в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Специфіка сьогоднішнього етапу обміну полягає в тому, що додому вдалося повернути молодих воїнів. Так, наймолодшому захиснику — 24 роки. Він потрапив у полон 21-річним, під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року. А от найстаршому звільненому оборонцю — 62 роки.

Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

Деякі захисники перебували у статусі пошуку і не були підтверджені росією, зауважив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Серед звільнених є офіцери. Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Україна та Росія за результатами другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня домовилися про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.

Сторони погодилися зосередитися не на числах, а на конкретних категоріях військовополонених для обміну у форматі «всіх на всіх».

Так, 9 червня в Україну повернули групу полонених захисників віком до 25 років. Наступного дня країни обмінялися першою групою важкопоранених і хворих. А от під час передостаннього обміну, 20 червня, Україна знову звільнила бійців з категорії «важкопоранені та тяжкохворі».