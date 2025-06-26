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Війна

Рашисти пересіли з танків і бронетранспортерів на мотоцикли

Рашисти пересіли з танків і бронетранспортерів на мотоцикли

Протягом останніх пів року на східному фронті ворог став значно менше застосовувати важку техніку, замінивши її легкою.

Про це крінформу розповів речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«За останні пів року дуже мало стало важкої техніки і натомість багато застосовується легкої техніки. І це зрозуміло, адже зросла кількість дронів на оптоволокні. Вони сильно вибивають важку техніку, бо не придушуються РЕБом», - зазначив Трегубов.

Він додав, що серед легкої техніки ворог часто застосовує для переміщення особового складу мотоцикли, а штурми проводить малими піхотними групами.

 Автор: Богдан Моримух

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