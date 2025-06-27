Легендарна редакторка Vogue Анна Вінтур іде з посади

Анна Вінтур йде з посади головної редакторки американського Vogue, яку обіймала майже 40 років. Про це повідомило видавництво Condé Nast у коментарі CNN.

Про своє рішення Вінтур поінформувала команду в четвер. Хоча вона більше не очолюватиме американське видання Vogue, Вінтур не залишає компанію повністю – вона й надалі працюватиме як глобальна директорка з контенту Condé Nast і залишатиметься глобальною редакторкою Vogue.

Роль головної редакторки американського Vogue буде трансформована в нову посаду – керівника редакційного контенту.

Протягом майже чотирьох десятиліть Анна Вінтур докорінно змінила Vogue, перетворивши його з обережного та консервативного видання на впливового гравця модної індустрії, здатного як зірвати, так і зробити кар’єру дизайнерів.

Vogue — це один із найвпливовіших і найавторитетніших модних журналів у світі. Вперше видання з’явилося у США в 1892 році, а згодом перетворилося на глобальну медіаімперію з локальними версіями у десятках країн. Vogue формує стандарти краси, диктує модні тенденції та відкриває нові імена у світі стилю, культури й мистецтва.

Особливий вплив на розвиток журналу мала Анна Вінтур, яка очолювала американське видання з 1988 року. За її керівництва Vogue став не лише модним довідником, а й соціальним явищем, здатним змінювати цілі індустрії.