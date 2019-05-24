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На сайте Президента появилась петиция за отставку Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента.

Ответствующее обращение было зарегистрировано 23 мая.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона «Об очищении власти» (люстрации)», – отмечает ее автор Александр Василевский.

По состоянию на 12:30 петиция набрала 15678 из необходимых 25 тысяч.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».

Министерство юстиции направило в Администрацию Президента письмо с просьбой  предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. 

Замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что увольнение Богдана возможно после решения Конституционного суда о соответствии закона о люстрации Основному закону.
ForUm

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