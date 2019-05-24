На сайте Президента появилась петиция за отставку Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента.
Ответствующее обращение было зарегистрировано 23 мая.
«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушения закона «Об очищении власти» (люстрации)», – отмечает ее автор Александр Василевский.
По состоянию на 12:30 петиция набрала 15678 из необходимых 25 тысяч.
Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.
Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».
Министерство юстиции направило в Администрацию Президента письмо с просьбой предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП.
Замглавы АП Руслан Рябошапка заявил, что увольнение Богдана возможно после решения Конституционного суда о соответствии закона о люстрации Основному закону.
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